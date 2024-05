Fernanda Paes Leme, Maya Massafera, MC Binn: veja famosos que já se abriram sobre saúde mental

A- A+

Cuidar da saúde mental é um passo essencial para garantir uma vida de qualidade e bem-estar.



Recentemente, famosos como MC Binn e MC Loma revelaram que estão dedicando atenção a esse aspecto de suas vidas. Essa exposição pode inspirar outras pessoas a buscar ajuda especializada para tratar problemas como ansiedade e depressão.





Mas além deles, outras celebridades já se abriram nas mídias para falar sobre a própria saúde mental. Veja abaixo uma lista:

MC Binn



MC Bin Laden anunciou mudança de nome para MC Binn e quer trazer mais versatilidade para música // TV Globo/Reprodução

O funkeiro anunciou no X (ex-Twitter) que vai começar a ser acompanhado por especialista contra a ansiedade, uma condição que, segundo ele, teve agravamento quando participou do Big Brother Brasil 24. “Vou começar um tratamento pra alguns tiques de ansiedade que surgiram durante o tempo que estava no BBB e outros que eu já tinha antes, mas se agravou por conta da ansiedade no período que estava na casa”, escreveu.

MC Loma



MC Loma em viagem na Itália — Foto: @mclomaofficial no Instagram

A cantora e influenciadora digital revelou nos stories, do Instagram, que tem feito uso de medicamento controlado para ansiedade e pânico — parte do tratamento junto à psiquiatra e à psicóloga. “Eu desenvolvi crise de pânico e tenho às vezes quando vou viajar. Foi a primeira vez que tomei, por se tratar de uma viagem longa. É isso. Passei por muita coisa na minha vida, muitos problemas que infelizmente resultam na crise de pânico e ansiedade. Mas, eu estou tratando para eu me livrar disso”, disse. Apesar deste desabafo, ela afirma que está tudo bem.

Fernanda Paes Leme



Fernanda Paes Leme — Foto: Reprodução / Instagram

Pouco tempo depois do nascimento da primeira filha, Pilar, a atriz expôs alguns detalhes sobre o período após o parto. Em publicações nos stories, do Instagram, ela revelou esses momentos difíceis: “Eu estava deprimida antes da Pilar nascer, muitos altos e baixos, muitos choros de tristeza e comecei, orientada pela médica, tomar remédio... meio comprimido... e sigo assim”, escreveu a artista sobre uma foto dela com a pequena nos braços.

Claudia Ohana

A atriz disse, em entrevista à revista Quem, que sofre de uma condição psicológica associada à ansiedade que a faz ter medo de adquirir uma doença específica no futuro, chamada nosofobia. A artista revelou que sente pavor de ficar doente desde criança e que, em qualquer sintoma diferente, corria para o hospital. Em um exemplo, ela estava com o nariz sangrando e o medo a fez pensar que estava com um tumor cerebral.

Maya Massafera



Em Cannes, Maya Massafera teve crise de disforia e revela que chegou a se trancar no quarto — Foto: @mayamassafera no Instagram

A influenciadora digital falou, por meio de stories no Instagram, sobre o período após os procedimentos de afirmação de gênero. Ela revelou crises de disforia, uma condição caracterizada pela ansiedade após a transição. Esses momentos impactaram até mesmo a participação da também youtuber no Festival de Cannes, na França. “Minha viagem está maravilhosa. Porém, teve dia que eu não saí do quarto por disforia. Teve dia que eu fiz maquiagem, tirei as fotos e simplesmente não fui ao tapete vermelho porque fiquei com muito medo do julgamento”, escreveu.

Davi Brito



Davi // Beatriz Damy/TV Globo

O vencedor do Big Brother Brasil não chegou a se abrir diretamente, mas sua irmã, Raquel (que tem gerenciado a comunicação do ex-BBB), afirmou que ele estava com depressão e que iria buscar ajuda psicológica, de acordo com o jornal Extra. Esta declaração ocorreu logo após o término do reality show da TV Globo, em abril, quando o irmão lidava com questões quanto ao fim do casamento com Mani Reggo, vista como desafeto pela família dele.

