Fernanda Paes Leme nega boatos sobre fim de amizade com Bruno Gagliasso

A atriz Fernanda Paes Leme se pronunciou, sobre as especulações de fim de amizade com Bruno Gagliasso. Fernanda comemorou seus 41 anos na terça-feira (4) e mesmo com muitas homenagens nas redes sociais, os seguidores sentiram a falta de publicações por parte do também ator, Bruno Gagliasso, gerando rumores sobre um distanciamento.

"Algumas pessoas estão perguntando: 'fulano e beltrana não postaram do seu aniversário, vocês estão afastados por quê?'. Não tem ninguém afastado, vocês não podem ficar baseando as relações das pessoas pelo que vocês veem aqui na internet, nem tudo é mostrado, nem tudo é falado" declara atriz.

Ambos se conheceram há mais de duas décadas, e Fernanda divide a apresentação do podcast Quem Pode Pod, com Giovanna Ewbank, esposa de Bruno.

