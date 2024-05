Fernanda Paes Leme relata depressão após nascimento da filha: ''Altos e baixos''

A- A+

A atriz Fernanda Paes Leme expôs alguns detalhes sobre o período após o parto de Pilar, a sua primeira filha. Em publicações nos stories, do Instagram, nesta sexta-feira (3), ela revelou momentos de “muitos altos e baixos, muitos choros de tristeza”. Fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio, a pequena nasceu há duas semanas.

Na publicação, ela contou que recebeu orientação médica e começou a tomar alguns remédios para a depressão. "Eu estava deprimida antes da Pilar nascer, muitos altos e baixos, muitos choros de tristeza e comecei, orientada pela médica, tomar remédio... meio comprimido... e sigo assim”, escreveu a artista sobre uma foto dela com Pilar nos braços.

“Entender que estava mal ainda grávida, sendo que queria muito engravidar e tal, foi o mais difícil... a gente se culpa, óbvio", disse Fernanda. “O bom é que tive muita lucidez para perceber que tinha, sim, que começar com a medicação para, inclusive, não piorar o que poderia acontecer no puerpério. Por enquanto, estou bem! Muito apaixonada pela baby Mó e chorando mais de emoção. Ilesa é impossível passar".

Ao responder perguntas dos seguidores, Fernanda até brincou sobre o momento em que viu Pilar pela primeira vez. “Quando ela nasceu e veio para o meu colo, olhei e falei: pari meu pai”. A atriz acrescenta, porém, que hoje acha a filha parecida com ela e com o marido.

Pilar nasceu no dia 18 de abril, após 39 semanas de gestação. A criança veio ao mundo com 50 cm e 3,325 kg. Também no Instagram, a atriz, em publicação feita em parceria com o marido, comentou o nascimento da filha: "Descobrimos o significado do maior amor do mundo. Ah, Pilar, você foi tão esperada e agora honraremos a sua chegada. Te amamos, filha".

Veja também

PREPARAÇÃO Madonna sobe ao palco em Copacabana em ensaio-geral para show de sábado