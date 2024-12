A- A+

emergência Fernanda Paes Leme revela susto com a filha de 8 meses, que teve de ir ao hospital A bebê de oito meses, Pilar, teve quadro de virose e febres

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para revelar que passou por um susto com sua filha de oito meses, Pilar. A bebê teve um quadro de virose e febres.

No Instagram, a atriz publicou uma foto com uma máscara facial enquanto esperava pelo atendimento.

"Muitas perguntas sobre a Pilar... fomos ao hospital e ela está bem melhor, febre baixou. Saindo de uma virose chatinha que geral em casa pegou provavelmente dela, que foi a primeira a ficar mal... essa época e esse tempo também não ajudam, né? Mas ela está ficando boa! Obrigada pelas mensagens", disse.



A pequena é a primeira filha da artista, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio.



Com o final do ano se aproximando, Fernanda fez uma reflexão sobre 2024 e falou abertamente sobre o fim de algumas amizades.

A atriz disse que passou por um processo de reorganização em sua vida social e deixou algumas relações se encerrarem. Internautas apontaram a publicação como uma indireta à Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.



"Eu me afastei de pessoas que não faziam mais questão da minha presença. Sim, essas pessoas existem, elas vão se afastando de você, você não vai entendendo muito o porquê, você se questiona, acha às vezes que é culpado."

