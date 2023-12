A- A+

Famosos Fernanda Paes Leme sobre antes de engravidar: "Era cobrada. A mulher não tem um segundo de paz" Apresentadora pretende seguir com um quadro no Instagram para dividir angústias, descobertas e alegrias da maternidade, mas se sente madura para encarar o desafio aos 40

Grávida de quatro meses, a apresentadora Fernanda Paes Leme, dedicou as últimas semanas de novembro para o programa "Na piscina com Fê Paes Leme", do GNT, viu a barriguinha despontar logo durante as gravações.

— Estava com a barriga quadradinha e foi começar a gravar que fez: 'puf'. Aparecida ela — brinca a apresentadora sobre a filha, Pilar, fruto do relacionamento com o noivo, Victor Sampaio.

Aos 40 anos, este é o primeiro bebê de Fernanda. No Instagram, ela fez um vídeo explicando como foi o processo, visto que, aos 38 anos, havia passado por um aborto espontâneo e, depois, um dolorido processo de congelamento de óvulos. Ao post confessional deu o nome de "Mó grávida", que pretende transformar num quadro para compartilhar dúvidas, descobertas e anseios dessa nova fase.

— "Mó grávida" performou muito bem, mas não só em relação aos números — diz Fernanda. — As pessoas queriam muito saber como eu tinha engravidado. Desde que eu falei, no ano passado, no "Mil e uma Tretas" (podcast de Julia Faria e Thaila Ayala), sobre a gravidez interrompida, o processo de congelamento, as pessoas estavam muito curiosas para saber como eu tinha engravidado, se tinha sido natural, se tinha sido FIV. Então eu falei: "em vez de abrir caixinha de perguntas, deixa eu fazer um vídeo. E acho que pode ser um quadro".

Antes do aborto espontâneo, Fernanda conta nunca ter tido vontade de ser mãe. Não por isso ela deixou de ser social e insistentemente questionada por isso.



— Era muito cobrada. A mulher não tem um segundo de paz — diz a apresentadora. —Se você está solteira, quando você vai namorar? Se está namorando, quando vai casar? Se casar ou ficar noiva, que é o meu caso, quando vai ter filho? Nunca para. Agora as pessoas querem saber como vai ser o parto. E se você fala de um jeito, dizem: "não, tem que ser assim, assado". É bem exaustivo. Eu sempre fui de escutar o outro, mas, ao mesmo tempo, sempre fui de fazer o que penso ser certo e o que tenho vontade.

Fernanda acredita que o fato de ter 40 anos lhe trazer uma maturidade essencial para celebrar e encarar as novidades diárias e que estão por vir.

—Tenho 40 anos. Essa é uma maternidade muito consciente, sem ansiedade, sem medo, que talvez eu teria se tivesse grávida antes. Estou muito plena, leve e tranquila.

