BBB 24 Fernanda para Pitel: "Queria ver um Paredão, você, Alane e Davi" Confeiteira niteroiense diz à amiga no jogo que sua torcida é maior que as dos adversários juntas

Fernanda e Pitel conversavam, nesta quinta (7), sobre o andamento do jogo no Big Brother Brasil 24, na varanda da casa. A confeiteira, então, diz para a amiga: "Queria ver um Paredão, você, Alane e Davi", no que Pitel responde: "A torcida dele vem ni mim (sic) e a dela, também."

"Não! Cê é grandona, garota. Cala a boca. Tua torcida é maior que a deles dois juntos", diz Fernanda.

A niteroiense, no momento, está mais preocupada em ganhar a Prova do Anjo. Mais do que a Prova do Líder, ela diz.



"Eu preciso vencer essas provas, cara. Eu queria muito ganhar o Líder, ou um Anjo. Na verdade, eu queria mais um Anjo do que o Líder. Pra ver o vídeo, sabe? Queria muito ver o vídeo."

