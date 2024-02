A- A+

BBB 24 Fernanda pede desculpa à família de Alane, após briga: "Eu não deveria ter me descontrolado" A confeiteira aproveitou o momento do Raio-X para falar sobre o assunto

Fernanda aproveitou o Raio-X desta quinta-feira (1) para falar sobre a briga que teve com Alane no “BBB 24”. No confessionário, a confeiteira pediu desculpas à família da sister pelas ofensas que disse durante a discussão.

A fluminense admitiu que teve um “destempero muito grande” durante a confusão. Ela disse ainda que Alane “é uma menina” que está no reality para aparecer e que vai fazer isso “com muito talento”.

"Eu não deveria ter me descontrolado, eu tenho pelo menos dez anos anos a mais que ela, não me coloquei no meu lugar, deveria entender que é uma menina”, disse. “Desculpa à família dela, desculpa a minha família, aos meus filhos", complementou.

Na quarta-feira (31), as duas participantes tiveram uma discussão acalorada, com gritos, ofensas e palavrões. Na academia, Fernanda chegou a dizer que Alane estava “meio molenguinha” e que precisava fazer exercício físico.

