BBB 24 Fernanda recebe resposta da "Enquete da Líder" e brothers avaliam: "Positiva para você" Confeiteira recebeu "Ninja" na avaliação do público

Fernanda já recebeu o resultado da enquete sobre sua liderança no “BBB 24”, nesta quinta-feira (8). “Ninja” foi a avaliação do público sobre o reinado da confeiteira, que compartilhou a notícia com os aliados.

Enquanto Michel, Giovanna, Pitel e Raquele conversavam sobre o jogo na academia, Fernanda entrou no ambiente para falar sobre a enquete. Michel fez um comentário sobre o resultado: “Você está vendo? Isso te dá uma posição. Eu já ia te falar isso antes, para de achar que você é vilã. Para de achar que você está errada”.

O professor continuou aconselhando: “Você tem que melhorar, Fernanda, às vezes, nas suas coisas de falar. Igual a gente estava falando aqui para Pitel, ela tem palavras altas e você tem palavras duras”.



Em seguida, os brothers começaram a analisar o resultado da enquete em relação ao jogo. “Deniziane foi ninja, Matteus foi ‘ninja’, todos daquele quarto foi ‘alerta’... Deniziane teve 18 horas de liderança. O Alegrete mandou as três pessoas que ele botou a pulseira. Então, na liderança deles, eles só receberam ‘ninja’ porque tiveram muita coisa positiva. Quem sabe não houve um desmascaramento aí?”, observou Pitel.

Michel também deu o seu palpite sobre a avaliação: “Eu acho que esse ‘ninja’ seu pode ter tido por sua movimentação. A questão da nossa movimentação, a sua de você ter mandado e ter falado. A sua postura no Sincerão, isso tudo. Se não tivesse gostado iria interferir nisso, gente. E isso é uma resposta positiva pra você com o seu jogo”.

