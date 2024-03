Fernanda reclama de Bia: "Porque sai lá de cima para cagar aqui embaixo?"

A- A+

No quarto Gnomos, Fernanda ficou irritada por sua adversária no jogo Beatriz ter usado o banheiro do quarto, mesmo estando no Líder e com suíte exclusiva.



"Gente, a garota sai lá de cima para cagar aqui embaixo, cara! Porque sai lá de cima para cagar aqui embaixo? Eu também quero ir ao banheiro. Tem um banheiro exclusivo, especial", reclamou.

"É que o dela não vai ficar cheirando a cocô", apontou Pitel. "Odeio esse pensamento da pessoa que caga no banheiro dos outros: 'O meu não pode ficar fedendo, mas o de vocês pode'?", questinou Fernanda.

"Acho que é porque ela desceu e ficou com preguiça de subir", especulou a assistente social. "Não tem nada a ver... eu prefiro mil vezes ir no meu banheiro", disse Fernanda. "Vai lá no Magia, Fernanda", pilhou Yasmin. "Eu não, nunca vou entrar naquele banheiro para fazer nada dessas coisas. E não é por ser o Magia, não, porque eu não faço isso, não cago na casa dos outros", disse a confeiteira.

