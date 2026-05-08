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FAMOSOS Fernanda Rodrigues desabafa após não conseguir papel no longa "A Viagem" Longa de "A Viagem", terá Pedro Novaes, Carolina Dieckmann e Rodrigo Lombardi nos papéis de Alexandre, Diná e Otávio

Cotada por fãs para interpretar Estela no novo filme de "A Viagem", a atriz Fernanda Rodrigues desabafou em vídeo publicado em seu Instagram sobre não ter conseguido o papel. A atriz viveu Bia, filha da personagem de Lucinha Lins, na versão de 1994 do folhetim.

"Tem uma coisa muito curiosa na profissão de uma atriz. Nem sempre os personagens que a gente mais sonha são os que chegam para a gente. Às vezes você idealiza, imagina cenas na sua cabeça, sente que aquele personagem nasceu para ser seu, e ele não é. E tudo bem, porque a vida também surpreende", refletiu, em vídeo publicado nessa quinta, 7. "Muitas vezes tem personagens que você nunca sonhou, nunca imaginou, e eles acabam chegando e viram personagens dos seus sonhos. Acho que isso faz parte da beleza dessa profissão. Entender que não é assim, sobre controle (...) Nem sempre aquilo que parece uma perda realmente é."

A atriz também agradeceu ao público pelo carinho e pela torcida, e adiantou que já tem um novo projeto em vista. Nos comentários, recebeu o apoio de colegas como Tata Werneck, Sandy, Júlia Rabello, Fernanda Paes Leme e Carmo Dalla Vecchia.

"Não existe recompensa maior do que sentir o carinho e a torcida do público. E é exatamente isso que eu queria agradecer nesse vídeo. Por cada mensagem, por cada carinho, por cada pessoa que torce por mim mesmo (...) Já, já vou contar para vocês da minha nova personagem, minha primeira fora do meu país", adiantou.

Quem é Estela na trama?

Estela é irmã de Diná, Raul e Alexandre, e cria sozinha a filha Bia, após ter sido abandonada pelo marido. É mais discreta do que a irmã, mas mantém uma forte ligação com ela e trabalha em um escritório, mas também faz artesanato.

O filme

A Globo formalizou nessa quinta, 7, o início das filmagens do longa de "A Viagem", com Pedro Novaes, Carolina Dieckmann e Rodrigo Lombardi nos papéis de Alexandre, Diná e Otávio. A refilmagem, com direção de Henrique Sauer e roteiro de Jaqueline Vargas, traz a história para os tempos atuais.

O elenco da nova versão tem ainda Belize Pombal, Emilio Dantas, Eriberto Leão, Lola Belli e participação de Lucinha Lins. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, Sara Antunes é a nova intérprete de Estela.

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