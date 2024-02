A- A+

BBB 24 Fernanda será primeira a ter Festa do Líder no BBB 24 As celebrações que marcam o fim das lideranças voltam a acontecer nesta quarta-feira (7)

Com o tema “Burlesco”, a sister Fernanda será a primeira a ter uma Festa do Líder no BBB 24. A participante poderá curtir a última noite de seu reinado, nesta quarta-feira (7), ao lado dos demais participantes.

As celebrações que marcam o fim das lideranças voltam a acontecer semanalmente na casa. As tradicionais Festas do Líder não estavam acontecendo devido ao ritmo acelerado da competição.



