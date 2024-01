A- A+

BBB 24 Fernanda sobre sister na casa do BBB 24: "não olho nem na cara dela" Niteroiense ainda declarou não votar em dois participantes do reality

Em conversa realizada no Quarto do Líder com Rodriguinho e Pitel, nesta terça-feira (23), sobre suas opções de votos na casa, Fernanda contou não votar em Raquele e Michel, e aproveitou para alfinetar Beatriz, Alane e Deniziane.

"Eu e a Bia já não existe mais. Eu tenho o menor interesse em falar com ela. É uma pessoa muito desinteressante para mim. Eu não tenho curiosidade nenhuma. Já nem olho na cara dela e ela nem olha na minha. Isso ficou natural", iniciou a sister.

"Deniziane sempre vem ali, fala com todo mundo, faz as midiazinhas dela e vai. Então, sempre fico esperta. Alane eu não tinha nenhuma troca ainda. Desde o primeiro dia, quando ela falou "sou bailarina performance", a gente até se olhou, fiquei com muita vontade de conhecer ela", completou.

