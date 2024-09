A- A+

Famosos Fernanda Torres, atriz do filme brasileiro elegível ao Oscar, encontra o presidente Lula na ONU Encontro foi compartilhado por Lula em suas redes sociais

A atriz Fernanda Torres, protagonista do filme brasileiro indicado ao Oscar ("Ainda Estou Aqui"), se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o discurso do chefe de estado, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos.

Um vídeo do encontro foi compartilhado por Lula em suas redes sociais. "Tive o prazer de encontrar a Fernanda Torres. Hoje, ela assistiu ao meu discurso. Em breve, será minha vez de assisti-la em Ainda Estou Aqui", diz a legenda do vídeo publicado.

Nas imagens, Lula, a primeira-dama Janja e a atriz conversam amistosamente. "Prazer ter te ouvido hoje", diz a atriz no final do vídeo.

Confira:

