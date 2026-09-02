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TEATRO Fernanda Torres atua em "A Casa dos Budas Ditosos" com domínio, calma e a bênção da maturidade Em cartaz no Teatro Guararapes nesta quarta (2) e quinta (3), atriz carioca retorna ao Recife com a longeva montagem adaptada do livro de João Ubaldo Ribeiro

Fernanda Torres acha o Recife “uma potência extraordinária, suco de Brasil, independente, potente”. Para ela “Pernambuco é foda”.



A declaração, inconteste, foi dita em seguida a outras citações sobre a terra de Chico Science e Kleber Mendonça Filho, também lembrados por ela, que está em cartaz nesta quarta (2) e quinta (3) no Teatro Guararapes, em Olinda, com o longevo espetáculo “A Casa dos Budas Ditosos".



Em conversa com a Folha de Pernambuco a ‘dona’ do Globo de Ouro de Melhor Atriz em 2025 por “Ainda Estou Aqui”, produção que a levou ainda à indicação ao Oscar e a outras premiações, retorna à cidade - onde esteve pela última vez justamente com a adaptação de João Ubaldo Ribeiro mas, dessa vez, como a própria ressaltou:

“ (...) Aos 50 e muitos. Mas acho que faço a peça melhor hoje, não tenho mais ansiedade, pressa para agradar, faço com domínio e calma, com a bênção da maturidade”.

Fernanda vive no palco uma baiana libertina de 68 anos. Com a personagem já são mais de duas décadas.



Espetáculo, com mais de duas décadas de apresentações, está em cartaz nesta quarta (2) e quinta (3) em Olinda | Crédito: Luciana Prezia/Divulgação





“Ela afirma que a melhor idade na vida de qualquer mulher é entre 35 e 40 e poucos anos. No início, eu dizia esse trecho de boca cheia, porque estava vivendo os meus 35 e 40 e poucos anos. Aos poucos, fui me aproximando dos 40 e pouco (...) O que era presente virou passado e a frase foi ganhando um saudosismo”, completa a atriz carioca na plenitude dos seus 60 anos.

Paradoxo

Com direção de Domingos de Oliveira, “A Casa dos Budas Ditosos" traz “a história da sexualidade brasileira do século XX”, como explicou a própria Fernanda ao ser questionada sobre o lapso temporal entre o que trata a peça e os dias atuais, não necessariamente mais tolerantes.





“O mundo hoje está mais livre e mais conservador, é um paradoxo estranho. O bonito do livro e da peça é que ela vem a público narrar a sua vida libertina, não para chocar, ou se exibir, mas para dizer que a luxúria é de Deus, é sagrada. É uma personagem importante para este momento de agora, porque ela junta esses dois lados, o libertino e o conservador, falando da sacralidade do sexo”.



A adaptação para o teatro veio do livro de João Ubaldo Ribeiro cujo mote é exatamente a liberdade como sinônimo, entre outros, de sensualidade.



Mas, mesmo pensando na contemporaneidade dos tempos, não quer dizer que a peça queira colocar a tolerância da plateia à prova.



“Jamais partimos do princípio de que a baiana vem a público para chocar o público, esfregar na cara do espectador a sua liberdade sexual, pelo contrário. O Domingos é o mestre da delicadeza, um romântico, e a peça é um convite ao público para que imagine o que seria o mundo se todos nós fossemos realmente livres sexualmente”, refuta Fernanda, complementando que ao fim, a baiana diz uma frase interessante:



"Eu sonho muito com um mundo de sacanagem sem problema, é dificílimo!’ Porque é dificílimo? E na sequência ela emenda dizendo que não pecou, pelo contrário, que fez o bem de muita gente”, conclui a atriz sobre o texto de Ubaldo que relacionava o sexo à bondade. “Algo muito caro para ele”, reforça.

Versatilidade

Sobre o teatro ser a sua ‘melhor casa’, Fernanda Torres foi enfática ao declarar não fazer diferença sobre o que o palco, o cinema ou a televisão exigem de um ator.

“O bonito do teatro é ver o ator ao vivo, presente, irreplicável por outros meios de comunicação. O ao vivo do teatro é muito tocante. Mas uma sessão de cinema, ou uma grande atuação na televisão são igualmente inesquecíveis, não faço esse juízo de valor”, enaltece ela, notória também em papéis nas séries “Os Normais” e “Entre Tapas e Beijos”, o tanto quanto tem sido no espetáculo em cartaz.

“Sempre trabalhei em diversos veículos, são todos riquíssimos quando se acerta um projeto”, finaliza a atriz, escritora, cronista e ‘boneca de Olinda', que segue tomada por muitos fazeres artísticos.

“Escrevi um roteiro, uma comédia carioca chamada ‘Os Corretores’, que deve ser lançada no ano que vem. Fiz logo depois da maratona do Oscar, queria trabalhar com os amigos. Sinto que só baixei a poeira da maratona agora, voltei com os ‘Budas', rodei algumas cidades e ano que vem volto ao cinema”, adianta a atriz, admitindo, antes do “Pernambuco é foda” ter um “orgulho imenso de ter virado boneco gigante de Olinda, um orgulho incomensurável, jamais pensei que me aconteceria”.

SERVIÇO

“A Casa dos Budas Ditosos”

Com Fernanda Torres

Quando: nesta quarta (2) e quinta (3), às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Pernambuco Centro de Convenções

A partir de R$ 125 no site Uhuu e bilheteria do Teatro RioMar

Informações: (81) 4042-8400

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