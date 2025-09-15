A- A+

ANIVERSÁRIO Fernanda Torres celebra 60 anos com vídeo nas redes: ''que a vida preste ainda mais''; assista Atriz deu ''presente'' para seus quase cinco milhões de seguidores no Instagram

Dia 15 de setembro é dia de Fernanda Torres. E a data, em 2025, é ainda mais especial: a atriz completa 60 anos — o que mereceu um vídeo de celebração no Instagram, "presente" para seus quase cinco milhões de seguidores.

"Ano novo", escreveu ela.

Tão logo ela fez a postagem, os fãs foram desejar felicidades.

"Maravilhosa, inspiradora e icônica!!!! Vivaaaa! Muita luz, saúde e arte em seu novo ano!", escreveu um deles.

"Parabéns, sua linda Ter 60 é legal. Como diz o Arnaldo Antunes, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer", comentou outro.

"Que seu novo ciclo seja igual você: um ESPETÁCULO", disse outro.

"Parabéns, diva!! Que a vida preste ainda mais nesse novo ciclo!", outro fez referência ao bordão "a vida presta", que ela disse quando ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de drama, no início de 2025, por "Ainda estou aqui".

No fim de agosto, Fernanda fez parte do júri oficial do Festival de Veneza, composto ainda pelos diretores Mohammad Rasoulof, Cristian Mungiu, Maura Delpero e Stéphane Brizé, e pelas atriz Zhao Tao. O presidente era o cineasta americano Alexander Payne.



A brasileira retornou ao evento um ano após a première mundial de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. À época, o longa nacional, que viria a conquistar o Oscar e o Globo de Ouro, deixou a cerimônia de encerramento com o prêmio de melhor roteiro para Murilo Hauser e Heitor Lorega.

