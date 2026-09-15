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ANIVERSÁRIO Fernanda Torres celebra aniversário e faz reflexão nas redes: ''61 e avante'' A atriz agradeceu o carinho recebido e resumiu a nova idade em uma publicação

Fernanda Torres completou 61 anos nesta terça-feira, 15, e aproveitou a data para deixar uma mensagem aos admiradores nas redes sociais. Em uma publicação, a atriz agradeceu o carinho recebido e resumiu a nova idade em uma frase curta: "61 e avante Obrigada a todos pelo carinho", escreveu na legenda.

Rapidamente, a filha de Fernanda Montenegro recebeu mensagens de fãs e admiradores, que celebraram seu aniversário e destacaram sua trajetória. "O orgulho da nossa nação", disse um deles. "Feliz aniversário! Obrigada por ser luz na minha vida", comentou outro.

"Te desejo toda a felicidade do mundo. Você faz a diferença nessa mundo", escreveu mais uma. "Parabéns, ‘Nanda’. Que nossa arte sempre possa contar com seu talento e alegria", celebrou outra fã. "Viu a Fernanda Torres? Totalmente aniversariante do dia!!! Parabéns", brincou mais uma.

Fernanda tem mantido uma presença mais discreta nas redes sociais desde o fim da temporada de divulgação de Ainda Estou Aqui. O filme, dirigido por Walter Salles, projetou a atriz internacionalmente e rendeu a ela o Globo de Ouro de Melhor Atriz, além de conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional para o Brasil.

Na publicação de aniversário, a atriz apareceu sorridente e sem grandes produções. Em outro registro, mostrou parte da comemoração, feita de maneira reservada em um restaurante, onde saboreou uma sobremesa decorada com mensagens carinhosas.

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