Fernanda Torres chega à Veneza para compor juri de festival de cinema um ano depois de ser premiada

Fernanda Torres já está em Veneza, mas desta vez para compor o júri do festival de cinema da cidade italiana, um dos mais importantes do mundo. Ela postou nas suas redes um registro da chegada de barco e ressaltou que há um ano, estava lá para outro propósito.

"Um ano atrás eu estava aqui com o filme, e agora ainda estou aqui", brincou Fernanda, em referência ao premiado longa "Ainda estou aqui", do qual ela é protagonista.

Início de uma trajetória que culminou no Oscar

O filme de Walter Salles estreou no Festival de Veneza, em setembro do ano passado. Depois da exibição, foi aplaudido calorosamente por 10 minutos ininterruptos. Venceu, naquela ocasião, os prêmios de melhor roteiro, para Murilo Hauser e Heitor Lorega, o SIGNIS Award, para Walter Salles e o Green Drop Award, também para Walter Salles. Era o início de uma vitoriosa trajetória que culminou no Oscar de melhor filme estrangeiro, inédito para um filme brasileiro.

No vídeo, Fernanda estava na companhia de "amigos russos". "Eles disseram que não é uma boa hora na Rússia. Eu disse que não é uma boa hora em lugar nenhum", disse a atriz.

