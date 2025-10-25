A- A+

CINEMA Depois de 'Ainda estou aqui', Fernanda Torres mostra preparação de novo filme Atriz postou foto ao lado de Bruno Mazzeo, que faz parte do elenco

As férias de Fernanda Torres pós-maratona de " Ainda estou aqui" chegaram ao fim. Ela mostrou nas redes sociais, no início da tarde deste sábado, a preparação de seu novo filme, "Os corretores".

Em uma das imagens, a atriz aparece numa leitura ao lado de Bruno Mazzeo. Na outra, há placas com os nomes dos atores que compõem o elenco e seus respectivos personagens.

"Os corretores", escreveu ela, marcando os envolvidos no projeto (Conspiração Filmes, Sony Pictures e Globo Filmes).





Segundo adiantou a coluna Play, o filme foi escrito por Fernanda, que interpreta Vânia. Mazzeo é Veto, segundo aparece na imagem postada nesse sábado.



A direção é de Andrucha Waddington, marido da atriz. O longa é descrito como uma "comédia trágica imobiliária", que gira em torno de um casal de corretores de imóveis.

O elenco tem ainda Irene Ravache, Jaffar Bambirra, Milhem Cortaz, Fulvio Stefanini, Camila Márdila, George Sauma, Tati Duarte e outros.

Colegas de elenco deixaram comentários na postagem da atriz.

"Felicidade total. Bora que tá bonito", escreveu Camila.

"Simbora!", comemorou Jaffar.

"Coisa linda", celebrou Milhem.

