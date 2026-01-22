A- A+

OSCAR Fernanda Torres comemora indicações de "O agente secreto" ao Oscar Atriz estrelou "Ainda estou aqui", vencedor do prêmio de melhor filme internacional, e que concorreu como melhor atriz

Fernanda Torres está comemorando muito as indicações brasileiras ao Oscar. Depois do anúncio da lista dos concorrentes nesta quinta-feira (22), a atriz — que estrelou “Ainda estou aqui”, vencedor do prêmio de melhor filme internacional, e que concorreu como melhor atriz pelo papel de Eunice Paiva no ano passado — compartilhou um pôster de “O agente secreto” em que aparecem estrelas, como Wagner Moura e Tânia Maria, e o de “Sonhos de trem”, de Adolpho Veloso.

“E a festa continua né, Brasil?”, escreveu a atriz, marcando ainda o perfil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, no Instagram.

“O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre ao Oscar nas categorias de melhor filme, ator, filme internacional e na inédita de elenco. Já “Sonhos de trem” foi indicado à melhor fotografia.

A votação final do Oscar acontece somente no próximo mês, de 26 de fevereiro a 5 de março. Já a cerimônia ocorre em 15 de março, com apresentação de Conan O’Brien.

