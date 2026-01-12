A- A+

Cinema Fernanda Torres comenta prêmios de O Agente Secreto e Wagner Moura no Globo de Ouro: 'merecem tudo' Primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz, Fernanda Torres também agradeceu a homenagem feita pela equipe do filme, que estava na cerimônia com santinhos com o seu rosto

A atriz Fernanda Torres, primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz, em 2025, comemorou a dupla virória brasileira na edição deste ano da premiação, em vídeo publicado em suas redes sociais, nesta segunda (12).



"Gente, estou do outro lado do mundo, mas acordei hoje com essa notícia maravilhosa que meu irmão, esse baiano sestrioso Wagner [Moura], está com o Globo dourado na mão. E que o Kleber [Mendonça Filho], essa flor do Nordeste, esse cara arretado de Pernambuco levou o melhor filme com "O agente secreto", esta perna cabeluda", comemorou.



A atriz destacou a participação brilhante do cinema brasileiro no Globo de Ouro, nas duas últimas edições. "Coisa mais lida, dois anos seguidos, o Brasil arrasando. Quero desejar tudo de bom para Kleber, Wagner, Alice [Carvalho], todo mundo aí! Sprint final, hein, gente? O Everest está quase chegando!", brindou.



Fernanda Torres aproveitou para agradecer a homenagem feita pela equipe de "O Agente Secreto, que esteve na premiação com santinhos com o seu rosto estampado, para dar sorte. "Queria também agradecer o santinho que fizeram de mim. Cara, fiquei 'emocionadaça'. Homenagem mais linda que eu podia ganhar. Vocês merecem tudo! O Nordeste brasileiro no mundo. É pra isso que serve a cultura brasileira, vamos nos amar, gente! Beijo Imenso! Merda aí!", concluiu.

