Fernanda Torres dá entrevista para o ''Good Morning America'', um dos maiores programas dos EUA

A- A+

Fernanda Torres foi entrevistada por um dos maiores e mais relevantes programas de TV dos Estados Unidos, o ''Good Morning America'', exibido pela ABC. A atriz brasileira gravou nesta quarta-feira, 12, no famoso estúdio da emissora na Times Square, em Nova York.

Transmitido diariamente desde 1975, o Good Morning America é um dos programas de televisão matinal mais populares e influentes nos Estados Unidos. Ele é uma mistura de noticiário com talk show, além de apresentar previsão do tempo, entrevistas e reportagens especiais.

Mikey Madison, que também disputa a estatueta de Melhor Atriz por seu papel em Anora, foi outra atriz entrevistada pelo programa. A participação de Fernanda Torres ainda não foi ao ar

A entrevista de Fernanda Torres no Good Morning America não é a primeira participação da brasileira na televisão americana. Ela já esteve no talk show Jimmy Kimmel Live! e no também matutino Live with Kelly & Mark. Ela ainda foi entrevistada pela atriz vencedora do Oscar Jessica Chastain e também estampou capa de revistas especializadas.

Fernanda Torres está participando ativamente da campanha de Ainda Estou Aqui pelo Oscar 2025, já que além de sua indicação como Melhor Atriz, o filme do diretor Walter Salles conquistou outras duas indicações: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme, essa última uma conquista inédita para o cinema brasileiro.

Veja também