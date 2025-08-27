Qua, 27 de Agosto

cinema

Fernanda Torres e Adam Sandler: quem passou pelo primeiro dia do Festival de Veneza 2025

Brasileira compõe o júri oficial do evento

Leão de Ouro do Festival de Veneza Leão de Ouro do Festival de Veneza  - Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Foi dada a largada para a 82ª edição do Festival de Veneza, que começou nesta quarta-feira (27) com um júri composto por ninguém mais ninguém menos que Fernanda Torres. A brasileira apareceu logo cedo para uma foto com os colegas, num dia marcado, mais tarde, pela sessão de gala de “La grazia”, o novo longa-metragem do diretor italiano Paolo Sorrentino, do premiado “A grande beleza (2013).

— Originalmente, havia pensado em convidar o Walter Salles, mas ele está trabalhando num novo projeto (a série documental “Sócrates Brasileiro”, sobre o ex-jogador de futebol) e sugeriu: “Por que você não convida a Fernanda?” — contou Alberto Barbera, diretor artístico da mostra italiana. — No início, ela ficou surpresa com o convite, demonstrou receio por nunca ter participado de um júri antes, mas a convenci de que ela tinha experiência para isso. Fico feliz de tê-la aqui este ano porque, como você sabe, a Fernanda era a favorita tanto do público quanto da crítica para o prêmio de interpretação feminina. O convite para o júri é uma espécie de recompensa por ela não ter ganhado ano passado o troféu que merecia.

O ator Adam Sandler, uma das estrelas de "Jay Kelly”, dirigido por Noah Baumbach, também circulou pela cidade.

