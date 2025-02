A- A+

HOMENAGEM Fernanda Torres é homenageada com mural em Porto Alegre; veja A atriz virou sensação como a primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama

Fernanda Torres foi homenageada pelo artista Filipe Harp, que fez um mural com a imagem da atriz segurando sua estatueta do Globo de Ouro. A pintura estampa o muro de um espaço cultural no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

O artista compartilhou a pintura com uma frase da atriz. "O artista não é especial coisa nenhuma, o artista é como todo mundo. Quer telefonar pra Deus e não sabe o número."

Confira:

Nos comentários, muitos seguidores de Filipe Harp pediram o endereço do local para tirar fotos. O mural fica no espaço cultural Casaverso, na Rua José do Patrocínio, 698.

Nascida na cidade, a ex-deputada federal Manuela D'Ávila também compartilhou a obra. "Em Porto Alegre, Fernanda Torres to-tal-men-te homenageada", escreveu.

Desde que conquistou a estatueta do Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, em 6 de janeiro, Fernanda Torres virou sensação como a primeira brasileira a ganhar o prêmio e colocou o País em clima de Copa do Mundo.

A expectativa agora é pela vitória dela como Melhor Atriz na cerimônia do Oscar, que acontece em 2 de março em Los Angeles, junto com o carnaval no Brasil.

