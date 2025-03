A- A+

Oscar Fernanda Torres e outros indicados ao Oscar ganham versões em Lego No carnaval, a atriz já havia sido homenageada com um boneco de Olinda

As homenagens não param! Um designer especializado em criar versões em Lego de grandes momentos da cultura pop homenageou os 10 indicados a Melhor Filme do Oscar 2025.

Em seu perfil no Instagram, o artista divulgou versões dos cartazes de cada um dos 10 longas, inspiradas nas famosas pecinhas de montar.

O cartaz de "Ainda Estou Aqui" traz versão em Lego de Fernanda Torres em destaque.



As imagens viralizaram no Instagram após serem publicadas pelo perfil @fourstud, que também fez homenagens semelhantes em anos anteriores.

Filmes como Rivais, Pearl, Vidas Passadas, Coringa e Barbie também inspiraram criações do artista que gerencia a página.



Para o Oscar 2025, foi criado um cartaz com todos os indicados, um do apresentador da cerimônia, Conan O’Brien, e outros individuais para Anora, Emilia Pérez, Conclave, Duna: Parte Dois, O Reformatório Nickel, Wicked, A Substância, O Brutalista, Ainda Estou Aqui e Um Completo Desconhecido.





Vale lembrar que as criações não são oficiais da Lego e, portanto, não estão à venda. O Oscar 2025 aconteceu no último domingo, 2 de março, e Anora foi o grande vencedor de Melhor Filme.

Ainda Estou Aqui faturou o Oscar de Melhor Filme Internacional, prêmio inédito para o Brasil.



Em sua publicação mais recente no Instagram, Fernanda Torres agradeceu pela homenagem que recebeu no carnaval de Olinda. "Agradeço de joelhos a honra de ter você carregando o meu andor", escreveu para Wendell Gaudino.

