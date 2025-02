A- A+

fernanda torres Fernanda Torres provoca risos em encontro com Ariana Grande e celebra volta ao drama Atriz recebe honraria ao lado de artistas americanos e diz que está surpresa com o fato de ter virado fantasia de carnaval: "Pico da fama"

A atriz Fernanda Torres foi uma das maiores sensações do Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, nos Estados Unidos, no último domingo (9).

A artista — que recebeu, na ocasião, o Prêmio Virtuosos, concedido anualmente para figuras que se destacaram no universo cinematográfico — chamou atenção do público, de cara, já no tapete vermelho do evento.

Ao encontrar a americana Ariana Grande, a brasileira rasgou elogios à colega e imitou uma das cenas de " Wicked" em que a cantora e atriz joga a cabeça para trás e dá uma risada. "Eu não poderia imaginar que você era tão engraçada.

E eu amo comédia. Você é maravilhosa", comentou Fernanda. Ao que a outra respondeu: "Eu amo você! Nem acredito que você acabou de falar comigo".

Ao lado de outros sete atores americanos — John Magaro, Sebastian Stan, Monica Barbaro, Ariana Grande, Selena Gomez, Mikey Madison e Clarence Maclin —, Fernanda Torres recebeu a honraria devido às "performances notáveis em filmes nesta temporada".

ELAS E MAIS NINGUÉM! Fernanda Torres imitando a Glinda na frente da Ariana Grande. pic.twitter.com/Mn99jTxoyv — SB (@SeriesBrasil) February 10, 2025

No palco, todos foram entrevistados sozinhos diante do público por alguns minutos. A protagonista de " Ainda estou aqui" (2024) foi a que mais arrancou risadas devido às falas espontâneas.

Fernanda Torres reforçou que considera um "milagre" a indicação que recebeu ao Oscar, na categoria melhor atriz, pelo se trabalho no longa-metragem dirigido por Walter Salles.

Ariana Grande SE DECLARA para Fernanda Torres:



"Você é brilhante, eu te amo muito. É uma honra! Não acredito que você fez o Toss Toss comigo!" pic.twitter.com/elU5ng4NeN — Ariana Grande Brasil (@arianagrandebr) February 10, 2025

Ela contou que ficou comovida ao ser convidada para o papel de Eunice Paiva — e que acreditava, até então, que dificilmente voltaria a interpretar figuras com alta carga dramática, já que ficou marcada por tipos cômicos de muito sucesso nos últimos anos, como as popularíssimas Vani (da série "Os normais") e Fátima (da série " Tapas e beijos").

"Fiquei tão popular que achei que eu 'já era' para o Walter. Mas o Walter não vê televisão", ela afirmou, aos risos.

"Ele ainda tinha aquela memória minha antiga", acrescentou a atriz, citando o período em que trabalharam juntos em " Terra Estrangeira" (1995).

"Achei que isso (papéis dramáticos) nunca mais aconteceria na minha carreira. E o Walter me salvou para o drama de novo. Estou de volta", continuou ela.

Fernanda ainda brincou ao dizer que está evitando voltar ao Brasil. Ela não nega que está surpresa com o clima de Copa do Mundo acerca de sua indicação ao Oscar.



"A noite do Oscar vai ser carnaval no Brasil. Vai ser algo insano", explicou.



"E uma coisa maravilhosa que está acontecendo, e isso é o pico da fama no Brasil, é que virei fantasia. Agora eu tenho muitas de mim pelas ruas. É muito orgulho", acrescentou.

