CINEMA Fernanda Torres ganha mais um prêmio por "Ainda estou aqui": melhor atriz internacional O primeiro filme Original Globoplay contabiliza sua 71ª vitória, no XIII Prêmio Días de Cine, que incluiu o longa na lista dos dez melhores filmes internacionais de 2025

Depois de fazer a festa em 2025 com prêmios como o primeiro Oscar brasileiro, na categoria melhor filme internacional, e o Globo de Ouro de melhor atriz de drama para Fernanda Torres, “Ainda estou aqui” continua sua trajetória de conquistas.



O primeiro filme Original Globoplay contabiliza agora sua 71ª vitória, que terá cerimônia de premiação nesta terça (27/1) no Museu Reina Sofía, em Madri. O longa dirigido por Walter Salles teve o trabalho de Fernanda Torres reconhecido pelo XIII Prêmio Días de Cine, que a elegeu melhor atriz internacional.



O prêmio, que é concedido pela emissora La 2, da Espanha, também incluiu o longa na lista dos dez melhores filmes internacionais de 2025.

Na lista do prêmio espanhol estão ainda longas que concorrem com “O agente secreto” ao Oscar 2026 de melhor filme internacional: “Valor sentimental”, de Joachim Trier, que ficou em primeiro no ranking do Días de Cine; “Foi apenas um acidente”, de Jafar Panahi; e “A voz de Hind Rajab”, de Kaouther Ben Hania.







O longa que completa a seleção de indicados ao Oscar 2026 de melhor filme internacional é “Sirât”, de Oliver Laxe, que entrou na lista dos cinco melhores filmes espanhóis de 2025 do Prêmio Días de Cine.

