Fernanda Torres irá participar de painel com Karla Sofía Gascón e Selena Gomez na Califórnia

Cinema

O Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, na Califórnia, realiza anualmente painéis com profissionais envolvidos com filmes indicados ao Oscar. Em novo anúncio, o evento revelou que Fernanda Torres, por " Ainda Estou Aqui", e Sebastian Stan, por "O aprendiz", irão se juntar aos nomes já confirmados anteriormente em painel no próximo sábado (8): Karla Sofía Gascón e Selena Gomez (“ Emilia Pérez”), Harris Dickinson (“Babygirl”), Ariana Grande (“Wicked”), Clarence Maclin (“Sing Sing”), Mikey Madison (“Anora”) e John Magaro (“Setembro 5”).

A notícia desperta o interesse dos brasileiros por ser um importante espaço de divulgação de Fernanda, mas também por reunir a atriz com Karla Sofía Gascón, que se viu em meio a uma série de polêmicas nos últimos dias.

A espanhola começou acusando a equipe da brasileira de ataques de ódio e terminou tendo uma série de tweets polêmicos revelados, em que atacava minorias e falava mal até da cerimônia do Oscar. Nem Selena Gomez foi poupada da acidez tuiteira da colega de elenco.

Veículos da imprensa americana especulam que Gascón não irá comparecer ao evento, mas até o momento ela segue confirmada.

Em outro painel, no domingo (9), Walter Salles irá falar sobre seu filme ao lado de Gints Zilbalodis (“Flow”), Jacques Audiard (“Emilia Pérez”) e Mohammad Rasoulof ("A semente do fruto sagrado").

