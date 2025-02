Fernanda Torres lamenta morte de Cacá Diegues: "Mestre de todos nós"

A- A+

Em meio à campanha internacional de Ainda Estou Aqui no Oscar, Fernanda Torres usou as redes sociais para se despedir de Cacá Diegues, cineasta morto nesta sexta-feira, após parada cardíaca, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. Em postagem no Instagram, a intérprete de Eunice Paiva no longa brasileiro indicado ao principal prêmio do meio classificou Cacá como "mestre de todos nós".

"Adeus mestre de todos nós", escreveu ela, na postagem, com uma foto do artista.

Na tarde de sexta-feira, o diretor do longa Walter Salles já havia lamentado a perda do amigo e colega de profissão. Diretamente de Londres, na Inglaterra, onde acompanha no domingo (16) a cerimônia dos prêmios Bafta, o diretor de "Ainda estou aqui" classificou a morte de Cacá como "irreparável".

"Cacá Diegues era um Mestre amoroso e lúcido, de uma profunda inteligência e generosidade. É uma perda irreparável para o cinema brasileiro e para a cultura do país. A sua obra fica para sempre, graças à grandes filmes como “Bye Bye Brasil” e longas de uma extrema delicadeza como “Chuvas de Verão", movidos pelo desejo que Cacá tinha de traduzir a identidade brasileira na tela do cinema. Perdi hoje um farol e um amigo", afirmou o diretor em nota encaminhada ao GLOBO.

Em um de seus últimos artigos publicados no Globo, o colunista Cacá Diegues homenageou a atriz Fernanda Torres, citando uma das frases ditas pela indicada ao Oscar: "A vida vale a pena".

Para ele, "de todas as expressões de Fernanda Torres sobre seu trabalho como Eunice Paiva no grande sucesso do cinema brasileiro 'Ainda estou aqui', de Walter Salles, essa foi a que calou mais fundo no meu coração. Tenho a impressão de que essa foi também a reação dos outros espectadores que acabaram lhe dando o prestigioso prêmio Globo de Ouro, certamente agarrados às suas qualidades".

