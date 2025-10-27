A- A+

CINEMA Fernanda Torres posta foto de bastidores de "Os Corretores", seu novo filme Além de protagonizar o "Os Corretores", Fernanda Torres também escreveu o filme

Fernanda Torres usou as redes sociais neste domingo, 26, para revelar que as gravações de Os Corretores, seu próximo filme, começaram.



Os registros mostram a atriz, vencedora do Globo de Ouro 2025, ao lado de seu marido, Andrucha Waddington, que dirige o longa, e de colegas de elenco Bruno Mazzeo, Jhordan Matheus e Milhem Cortaz.



Além de protagonizar o longa, Fernanda Torres também escreveu o filme.



"Os Corretores" tem distribuição da Sony Pictures, produção da Conspiração e coprodução Globo Filmes e Sony Pictures.



O filme de comédia ainda não tem previsão de estreia.

