CINEMA

Fernanda Torres posta foto de bastidores de "Os Corretores", seu novo filme

Além de protagonizar o "Os Corretores", Fernanda Torres também escreveu o filme

"Os Corretores" tem distribuição da Sony Pictures, produção da Conspiração e coprodução Globo Filmes e Sony Pictures"Os Corretores" tem distribuição da Sony Pictures, produção da Conspiração e coprodução Globo Filmes e Sony Pictures - Foto: Reprodução

Fernanda Torres usou as redes sociais neste domingo, 26, para revelar que as gravações de Os Corretores, seu próximo filme, começaram.

Os registros mostram a atriz, vencedora do Globo de Ouro 2025, ao lado de seu marido, Andrucha Waddington, que dirige o longa, e de colegas de elenco Bruno Mazzeo, Jhordan Matheus e Milhem Cortaz.

Além de protagonizar o longa, Fernanda Torres também escreveu o filme.

"Os Corretores" tem distribuição da Sony Pictures, produção da Conspiração e coprodução Globo Filmes e Sony Pictures.

O filme de comédia ainda não tem previsão de estreia.

