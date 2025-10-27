CINEMA
Fernanda Torres posta foto de bastidores de "Os Corretores", seu novo filme
Além de protagonizar o "Os Corretores", Fernanda Torres também escreveu o filme
"Os Corretores" tem distribuição da Sony Pictures, produção da Conspiração e coprodução Globo Filmes e Sony Pictures - Foto: Reprodução
Fernanda Torres usou as redes sociais neste domingo, 26, para revelar que as gravações de Os Corretores, seu próximo filme, começaram.
Leia também
• Depois de 'Ainda estou aqui', Fernanda Torres mostra preparação de novo filme com Bruno Mazzeo
• CEO do Oscar sobre Fernanda Torres nas redes da Academia: 'Nunca mais voltamos a ser como antes'
• Fernanda Torres celebra 60 anos com vídeo nas redes: ''que a vida preste ainda mais''; assista
Os registros mostram a atriz, vencedora do Globo de Ouro 2025, ao lado de seu marido, Andrucha Waddington, que dirige o longa, e de colegas de elenco Bruno Mazzeo, Jhordan Matheus e Milhem Cortaz.
Além de protagonizar o longa, Fernanda Torres também escreveu o filme.
"Os Corretores" tem distribuição da Sony Pictures, produção da Conspiração e coprodução Globo Filmes e Sony Pictures.
O filme de comédia ainda não tem previsão de estreia.