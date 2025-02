A- A+

Cinema Fernanda Torres recebe homenagem em festival de cinema de Santa Barbara, nos EUA: "Brilhante" Atriz é agraciada com prêmio Virtuosos, entregue anualmente para figuras de destaque do cinema, pela performance em 'Ainda estou aqui'

A atriz Fernanda Torres será laureada com uma homenagem especial, na noite deste domingo (9), no Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, nos Estados Unidos.

Protagonista do longa-metragem " Ainda estou aqui" (2024) — indicado às categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz no Oscar —, a brasileira será agraciada, na ocasião, com o Prêmio Virtuosos, concedido anualmente para figuras que se destacaram no universo cinematográfico.

A cerimônia de entrega do troféu acontece a partir das 20h no horário local (às 1h da madrugada de segunda-feira, dia 10, no horário de Brasília).

A organização do evento afirma que o prêmio Virtuosos celebra a trajetória de "um grupo seleto de talentos cujas performances notáveis em filmes nesta temporada os impulsionaram para a vanguarda da conversa cinematográfica nacional", de acordo com o site do festival.

A equipe de jurados que escolheu o nome de Fernanda Torres destacou a "brilhante atuação" da artista no filme de Walter Salles.

A cerimônia — que acontece no Arlington Theatre, em Santa Barbara — está com ingressos esgotados, mas haverá uma fila para bilhetes de última hora, como informam os organizadores.

Já conquistaram a honraria nomes como Lily Gladstone, Zendaya, Andrew Scott, Jeremy Strong e Greta Lee, entre outros.

No último sábado (8), "Ainda estou aqui" venceu o prêmio Goya, um dos mais importantes do cinema europeu e considerado o Oscar espanhol, numa cerimônia em Granada, na Espanha.

