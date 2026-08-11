Fernanda Torres apresenta em setembro, no Recife, "A Casa dos Budas Ditosos"
Adaptação de romance homônimo de João Ubaldo Ribeiro será apresentado no Teatro Guararapes, nos dias 2 e 3 de setembro
Foi ao som do frevo "Voltei Recife" que a atriz Fernanda Torres finalizou o anúncio, em seu Instagram, de que estará pelas bandas de Recife nos próximos dias 2 e 3 de setembro com "A Casa dos Budas Ditosos", no Teatro Guararapes.
Segundo a própria Fernanda, ela não vem por aqui com a peça "há quase vinte anos".
Vencedora do Globo de Ouro e indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 2025, por sua atuação como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui" - que levou a estatueta de Melhor Filme Internacional - Fernanda Torres faz a libertina baiana sexagenária para contar, no palco, suas experiências sexuais.
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O monólogo, adaptada do romance homônimo de João Ubaldo Ribeiro, dirigido por Domingos de Oliveira, e lançado no final dos anos de 1990, ressalta a atriz que faz a vezes, e muito bem, de uma exímia comediante - que o diga sua atuação na memorável série Os Normais, ao lado de Luiz Fernando Guimaraes.
Ainda não informações sobre o início e valores dos ingressos.
SERVIÇO
"A Casa dos Budas Ditosos", com Fernanda Torres
Quando: dias 2 e 3 de setembro
Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) - Av. Prof. Andradde Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Informações: (81) 4042-8400