Fernanda Torres relembra romance com Pedro Bial: 'Deu bola para mim e eu não acreditava'
Conversa começa com um trecho de um bate-papo entre Fernanda e Bruna Lombardi, em que a atriz indicada ao Oscar comenta que seu maior medo seria "perder o interesse pela vida"
Na última terça-feira, 7, Fernanda Torres esteve no episódio de estreia da nova temporada do Conversa com Bial. Durante o programa, Pedro Bial relembrou a época em que os dois foram um casal.
A conversa começa com um trecho de um bate-papo entre Fernanda e Bruna Lombardi, em que a atriz indicada ao Oscar comenta que seu maior medo seria "perder o interesse pela vida". "Quanto mais velho você fica, mais complicado é, porque, com 17 anos, você se apaixona por um poste. Aí você chora porque o poste te largou, aí passa um rodapé também e [você] se apaixona pra caramba", continuou.
Foi então que Bial brincou e relembrou o relacionamento que teve com Fernanda Torres: "Aos 17 anos ela se apaixonou por este poste aqui."
"O Pedro salvou a minha vida", devolveu a atriz. "Você ainda é gato. Mas, ele era muito gato, e eu era mais ou menos. Ele deu bola para mim e eu não acreditava. Subiu muito minha autoestima "
Fernanda ainda comentou que teve uma "recaída" com Bial: "A gente teve revival. Um comeu o pão que o diabo amassou pelo outro em momentos diferentes. Hoje em dia, a gente se encontra naturalmente, é meio parente, não temos mais esse problema", disse.
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O episódio de blackface
Outro momento da conversa girou em torno da polêmica que envolvia um episódio de blackface protagonizado pela atriz no final da década de 1990. Ao entrar no camarim após participação no programa de Jimmy Kimmel, durante a campanha de promoção de Ainda Estou Aqui, ela comentou que o assunto veio à tona: "Vira o assessor de imprensa e fala: 'Você fez um blackface em 1998' em um programa?'", relembrou.
"Todo mundo que é comediante pecou", afirmou. "Todos nós pecamos". "Eu comecei a tremer", continuou a atriz. "A Cinderela vai acabar aquela atriz racista sul-americana". Torres soube que uma revista trabalhava em um texto sobre o caso, e foi então que ela e sua equipe passaram a trabalhar em um posicionamento.
A artista relembrou que, já bastante ansiosa em decorrência da notícia, ao chegar em seu quarto de hotel, descobriu que Karla Sofía Gascón havia afirmado que a equipe da brasileira estaria trabalhando contra ela. "Estou com medo de estar aqui hoje, Pedro", disse, com humor. "Porque hoje em dia dar entrevista é um perigo. É um cancelamento certo".