CINEMA Fernanda Torres se despede do Festival de Veneza: ''Votamos e voltamos''; veja vídeo A participação de Torres nesta que é uma das maiores premiações do cinema internacional aconteceu um ano após a estreia do filme "Ainda Estou Aqui"

Fernanda Torres se despediu do Festival de Veneza, no qual participou como jurada este ano. "Bye bye, Veneza", disse a atriz em seus stories no Instagram. "Votamos e voltamos", brincou.

A participação de Torres nesta que é uma das maiores premiações do cinema internacional aconteceu um ano após a estreia do filme "Ainda Estou Aqui" justamente lá, no festival italiano.

O filme de Walter Salles estreou no Festival de Veneza, em setembro do ano passado. Depois da exibição, foi aplaudido calorosamente por 10 minutos ininterruptos.Venceu, naquela ocasião, os prêmios de melhor roteiro, para Murilo Hauser e Heitor Lorega, o SIGNIS Award, para Walter Salles e o Green Drop Award, também para Walter Salles. Era o início de uma vitoriosa trajetória que culminou no Oscar de melhor filme estrangeiro, inédito para um filme brasileiro.

"Um ano atrás eu estava aqui com o filme, e agora ainda estou aqui", brincou Fernanda, em referência ao premiado longa, do qual ela é protagonista, quando ela chegou no festival, no fim do mês passado.





