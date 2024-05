Fernanda Vasconcellos reencontra Joana Mocarzel, atriz que viveu Clarinha em ''Páginas da vida''

A- A+

Fernanda Vasconcellos reencontrou Joana Mocarzel, que viveu Clarinha em ''Páginas da Vida'', 18 anos depois que a novela de Manoel Carlos foi ao ar na TV Globo, em 2006. No folhetim, as atrizes interpretam mãe e filha. Em seu Instagram, Fernanda compartilhou uma foto das duas juntas no domingo, 5. "Esse encontro está registrado no meu coração. Obrigada, Joana Mocarzel", escreveu na legenda.

Fernanda também compartilhou um vídeo nos stories, em que chama a visita de Joana de "um presente".

A ex-atriz mirim foi assistir à peça Sra. Klein, primeiro trabalho de Fernanda depois do nascimento do filho Romeo, de um ano. "Um dia muito maravilhoso!", escreveu Joana em sua postagem com fotos ao lado do elenco.

Em 'Páginas da Vida', Nanda (Fernanda Vasconcellos), aos 18 anos, descobre estar grávida de Léo (Thiago Rodrigues), que a abandona. Em casa, a reação da mãe Marta (Lilia Cabral) também não é boa. Nanda é atropelada e fica em estado grave. Helena (Regina Duarte), médica obstetra, faz de tudo para salvar a vida de Nanda, mas a mocinha acaba morrendo. Marta, então, se recusa a ficar com a neta com síndrome de Down e a menina é adotada por Helena.

Veja também

Celebration tour Mural que inspirou figurino usado por Madonna vira atração em Copacabana e continua atraindo fãs