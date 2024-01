A- A+

BBB 24 Fernanda vence Prova do Anjo do BBB 24 Além de ficar livre do Paredão, ela tem a oportunidade de imunizar mais um participante

Na tarde desta sexta (26), aconteceu a terceira Prova do Anjo do BBB 24, patrocinada pela Ademicon e vencida por Fernanda, que, além de ganhar a imunidade, vai poder imunizar outro participante na formação de paredão, que acontece no próximo domingo (28). Foram sorteados na sala, seis participantes, quem tirou a bolinha vermelha para participar da dinâmica foram: Fernanda, Pitel, Wanessa, Luigi, Raquele e Matteus.

Como funcionou a prova

A primeira etapa foi dividida em três rodadas, uma de sorteio, uma de lance livre e a última rodada, chamada de ''Lance Fidelidade'': quem fizesse a maior pontuação se classificava para a fase final.

Os três classificados dessa fase ganham R$ 5 mil reais, mais a consultoria especializada. Na etapa final, havia seis cofres e apenas um estaria contemplado com a carta do poder do Anjo. Fernanda encontrou a carta no último palpite se tornando o Anjo da semana, além de ganhar mais de R$ 10 mil reais. A nova imunizada escolheu Luigi, Rodriguinho e Pitel para o almoço do anjo.

Monstro

Para o Castigo de Monstro, Fernanda escolheu Rodriguinho e Pitel, conforme havia combinado entre eles anteriormente. Os dois vão interpretar um cavaleiro e um dragão, que ao tocar a música precisam ir ao castelo montado no jardim da casa do BBB 24.

