Fernanda Young, grande fã de Madonna, faria aniversário neste 1º de maio

Em meio aos preparativos para o show de encerramento da Celebration Tour, em Copacabana, no sábado (4), muita gente se lembrou de uma grande fã de Madonna que, se estivesse viva, estaria fazendo aniversário neste 1º de Maio: a escritora, roteirista e apresentadora Fernanda Young, cuja morte vai completar cinco anos em agosto, considerava a cantora americana a mulher mais importante do século XX.

Por conta da chegada da cantora ao Brasil, internautas resgataram um vídeo da escritora quando estava entre as apresentadoras do programa "Saia Justa", do GNT: "Ela é a mulher mais importante do século passado e, se duvidar, desse século vai ser também e pronto, entendeu? A gente se deu bem de viver na mesma era que ela. Porque ela liberou, apoiou, fez muita maluquice, depois reverteu a maluquice… ela transformou o escândalo a seu favor, foi uma grande mulher”.

A ligação com a cantora era tamanha que Fernanda batizou uma de suas filhas com o nome da cantora, a escritora Cecilia Madonna Young. Aos 23 anos, ela lançou, em janeiro deste ano, seu livro de estreia, “Tudo o que posso te contar” (Record). A outra filha, gêmea, se chama Estela May.

"Ela abriu a iconoclastia das pessoas serem como quiserem, serem anárquicas com a sua sexualidade, com seu verbo e com seu corpo. Ela é uma deusa! Eu me sinto extremamente orgulhosa de ser cria dela, minha filha se chama Cecílía Madonna por causa dela", ressaltou a apresentadora, que, na época, dividia o sofá com Rita Lee, Mônica Waldvogel e Marisa Orth.

Escritora, atriz, roteirista, apresentadora de TV e colunista de O GLOBO, Fernanda Young morreu, aos 49 anos, no dia 25 de agosto de 2019, no hospital de Gonçalves (MG), após sofrer uma crise de asma seguida de parada respiratória.

