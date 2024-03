Fernando Anitelli celebra espetáculo O Teatro Mágico - Voz & Violão, no Barreto Júnior

A- A+

No dia 05 de abril, o cantor e compositor Fernando Anitelli apresenta o espetáculo O Teatro Mágico Voz & Violão. O show é um convite para um encontro mais intimista, com muita interação com o público, revisitando as raízes, as referências e as faíscas criativas que deram origem à história do grupo.

No palco, Anitelli apresenta clássicos e sucessos, como: “O anjo mais velho”, “Pena”, “Camarada d’Água” e “Nosso pequeno castelo”. Além disso, o público terá o prazer de ouvir algumas canções do novo álbum "Luzente".

O projeto Voz e Violão, que já percorreu mais de 20 cidades brasileiras. A proposta é manter esse formato nos shows do Teatro Mágico também em 2024, evidenciando a receptividade do público à abordagem mais íntima.

Sobre o artista

Fernando Anitelli é um músico, compositor e poeta brasileiro, nascido em São Paulo. Ganhou destaque como fundador e líder da banda O Teatro Mágico, um projeto musical formado em 2003, conhecido por sua fusão eclética de estilos, que vão do folk ao rock, passando pelo circo e elementos teatrais.

No ano de 2010, Fernando Anitelli estreou em sua carreira solo com o lançamento de "As Claves da Gaveta", um álbum que apresenta composições antigas suas. Em 2014, ele colaborou no álbum "Sambô Em Estúdio e Em Cores" da banda Sambô, contribuindo com sua presença na faixa "Tempo Perdido". No ano seguinte, em 2015, Anitelli participou da música "Trono de Estudar", uma composição de Dani Black. Essas colaborações destacam a diversidade e especificidades musicais de Fernando Anitelli ao longo de sua carreira.

