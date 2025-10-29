Fernando de Noronha confirma Réveillon 2026 com três dias de shows gratuitos e atrações nacionais
Programação acontece na Praia do Porto e promete movimentar turismo e economia da ilha
A Administração de Fernando de Noronha confirmou a realização do Réveillon da Ilha 2026, que promete três dias de celebração abertos ao público. As festas acontecerão nos dias 31 de dezembro, 1º e 3 de janeiro, na Praia do Porto, um dos cenários mais emblemáticos do arquipélago.
O evento tem parceria com a iniciativa privada, e vai contar com acesso gratuito à população ao local da festa, além de áreas exclusivas para patrocinadores e parceiros.
A programação vai reunir atrações nacionais e artistas pernambucanos, com estilos musicais variados para agradar diferentes públicos. O line-up completo será divulgado em 8 de novembro.
Impacto no turismo e a economia
A expectativa é que o Réveillon da Ilha gere impactos econômicos significativos, com o aumento da ocupação hoteleira, movimentação do comércio e geração de empregos temporários.
A expectativa é de que a festividade atraia visitantes de diversas regiões do Brasil e do exterior, consolidando Noronha como um dos principais destinos turísticos do país.
Sustentabilidade
A Administração reforçou em nota que o Réveillon está sendo planejado dentro das normas ambientais que regem o arquipélago e que todas as ações tem foco na preservação dos ecossistemas locais, com manejo adequado de resíduos e mínimo impacto ambiental.