A- A+

Réveillon 2026 Fernando de Noronha confirma Réveillon 2026 com três dias de shows gratuitos e atrações nacionais Programação acontece na Praia do Porto e promete movimentar turismo e economia da ilha

A Administração de Fernando de Noronha confirmou a realização do Réveillon da Ilha 2026, que promete três dias de celebração abertos ao público. As festas acontecerão nos dias 31 de dezembro, 1º e 3 de janeiro, na Praia do Porto, um dos cenários mais emblemáticos do arquipélago.

O evento tem parceria com a iniciativa privada, e vai contar com acesso gratuito à população ao local da festa, além de áreas exclusivas para patrocinadores e parceiros.

A programação vai reunir atrações nacionais e artistas pernambucanos, com estilos musicais variados para agradar diferentes públicos. O line-up completo será divulgado em 8 de novembro.

Impacto no turismo e a economia

A expectativa é que o Réveillon da Ilha gere impactos econômicos significativos, com o aumento da ocupação hoteleira, movimentação do comércio e geração de empregos temporários.

A expectativa é de que a festividade atraia visitantes de diversas regiões do Brasil e do exterior, consolidando Noronha como um dos principais destinos turísticos do país.

Sustentabilidade

A Administração reforçou em nota que o Réveillon está sendo planejado dentro das normas ambientais que regem o arquipélago e que todas as ações tem foco na preservação dos ecossistemas locais, com manejo adequado de resíduos e mínimo impacto ambiental.

Veja também