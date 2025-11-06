Fernando de Noronha recebe primeira edição de festival literário; confira a programação
O 1º Festival Literário e Artístico de Fernando de Noronha Literarte ocorre de 14 a 16 de novembro
Um dos principais destinos turísticos de Pernambuco ganha um novo evento para entrar no calendário cultural do estado. Em sua primeira edição, o Festival Literário e Artístico de Fernando de Noronha – Literarte promete movimentar a ilha de 14 a 16 de novembro.
Com o tema “Entre mares e palavras: a literatura no oceano da imaginação”, a programação reúne escritores de diferentes gerações, músicos, artistas noronhenses, de Pernambuco e de outras partes do Brasil. As atividades são gratuitas e ocorrem na Praça São Miguel, na Vila dos Remédios.
Nesta primeira edição, o homenageado é o escritor pernambucano Raimundo Carrero, que celebra os 50 anos do seu romance de estreia, “A História de Bernarda Soledade – A Tigre do Sertão”, lançado em 1975. Ele estará na abertura do evento, quando lançará “A vida é traição”, sua obra mais recente.
No primeiro dia, também será lançada uma edição especial da Revista Continente (Cepe) sobre Fernando de Noronha, além do lançamento da segunda edição da coletânea de xilogravuras e cordéis, produzida por alunos da Escola Arquipélago.
Entre os destaques da programação, estão nomes como Cida Pedrosa, Aline Bei, Luna Vitrolira, Kléster Cavalcanti, Mariane Bigio, Cícero Belmar e Santiago Nazarian. A curadoria é assinada pelo jornalista, escritor e crítico literário Ney Anderson.
O Literarte conta ainda com atrações musicais, com shows da banda Café Preto, Amandi Cortez, Joelson Santos e Marina do Mar, além de dança flamenca. A programação inclui ainda debate com o cantor Cannibal. Na parte formativa do evento, a Tenda Criativa da Cepe Editora receberá oficinas com diferentes recortes.
O festival é promovido pela Administração Distrital, através da Superintendência de Turismo, Cultura e Esportes, com apoio da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe). A coordenação do evento é assinada por Regina Piechocki e Edmar Fernandes.
Confira a programação da 1ª Literarte:
Palco
14 de novembro (Sexta-feira)
14h – Show de abertura com Maracatu Nação Noronha
14h30 – Solenidade de abertura
15h – Ação de doação de livros pela Cepe para as bibliotecas da ilha
15h30 – Lançamento da Revista Continente (Cepe) – Edição Especial Fernando de Noronha
16h15 – Lançamento da coletânea de xilogravuras e cordéis
17h – Painel de abertura: Raimundo Carrero fala sobre o romance “A vida é traição”(Record) e os cinquenta anos de literatura — mediação de Ney Anderson
18h – Recital poético com Luna Vitrolira
19h – Aline Bei e Ney Anderson: conversam sobre o romance “Uma delicada coleção de ausências” (Companhia das Letras)
20h – Show de encerramento com Amandi Cortez
15 de novembro (Sábado)
15h – Roda de conversa: Luna Vitrolira, Elda Paz (poeta da ilha) e Cida Pedrosa — O fazer poético — mediação de Pedro Ribeiro
15h45 – Ney Anderson fala sobre o livro “Apocalipse Todo Dia” (Patuá) — mediação de Thania Brito
16h30 – Cláudia Prosini e Márcia Hazin apresentam Telma Buia e o Patrimônio Cultural de Fernando de Noronha — mediação de Pedro Ribeiro
17h15 – Apresentação artística com Marina do Mar
17h45 – Klester Cavalcanti e Wanessa Moura debatem sobre “Matou uma, matou todas” (Editora Ação) e “Entre falésias e feridas – um olhar sobre a saúde mental em Fernando de Noronha”(Editora Valleo) — mediação de Lucas Barros
18h30 – Grazielle Rodrigues, Ikaro Silvester e Thania Brito: As lendas e histórias de Noronha
19h15 – Cícero Belmar e Santiago Nazarian: A urbanidade nas obras e os personagens em confronto com o mundo — mediação de Lucas Barros
20h – Cannibal e Mailson Furtado: A importância da arte para os jovens da periferia das grandes e pequenas cidades — mediação de Ney Anderson
20h45 – Apresentação artística com Joelson Santos
16 de novembro (Domingo)
14h – Apresentação de abertura – dança flamenca
14h30 - Lançamento do livro "As aventuras de um arco-íris", produzudo pelas crianças do projeto social Casa da Infância Plena.
15h30 – Mariane Bigio: bate-papo sobre literatura infantil e cordel — mediação de Wanessa Moura
16h15 – Professores de Literatura de Noronha: Os livros como transformação na educação — mediação de Andrea Vasconcelos
17h – Roda de conversa com autores e escritores da ilha
18h – Show de encerramento com a banda Café Preto
Tenda Criativa – Cepe Editora
14 de novembro (Sexta-feira)
15h às 17h – Oficina do projeto de responsabilidade ambiental Galeria Reciclada Cepe com mestre Júlio Gonçalves e equipe
17h às 18h – Projeto Criando Asas com Érica Montenegro e Chirlene Grangeiro
15 de novembro (Sábado)
15h às 17h – Oficina do projeto de responsabilidade ambiental Galeria Reciclada Cepe, com mestre Júlio Gonçalves e equipe
17h às 18h – Projeto Criando Asas com Érica Montenegro e Chirlene Grangeiro
16 de novembro (Domingo)
15h às 17h – Oficina do projeto de responsabilidade ambiental Galeria Reciclada Cepe, com mestre Júlio Gonçalves e equipe
17h às 18h – Oficina de cordel e xilogravura com Mariane Bigio
*Com informações da assessoria de imprensa.