A- A+

LITERATURA Fernando de Noronha recebe segunda edição de festival literário a partir desta quinta-feira (4) O Literarte reúne na ilha, até o domingo (7), escritores, artistas e leitores em programação gratuita

Meio ambiente e literatura dão o tom da segunda edição do Literarte - Festival Literário e Artístico de Fernando de Noronha. Levando debates, oficinas, vendas de livros e apresentações culturais ao paraíso natural pernambucano, o evento ocorre de hoje até o domingo, ocupando a Praça São Miguel, na Vila dos Remédios.

Ao longo dos quatro dias, turistas e moradores da ilha terão a chance de ouvir e interagir com escritores de diversas partes do Brasil. “Literatura: pontes que conectam mundos”, tema que norteia esta edição, é uma mostra do caráter integrativo da programação.

“Estamos construindo um festival que reúne literatura, música, arte, educação e sustentabilidade em uma programação que valoriza tanto a produção cultural local quanto a nacional, fortalecendo também o diálogo entre cultura e preservação ambiental”, ressaltou Islian Pereira, superintendente de Turismo, Cultura e Esportes de Fernando de Noronha.



Luna Vitrolira, poeta, cantora e compositora pernambucana, participou da primeira edição do Literarte, realizada em novembro de 2025. Neste ano, ele volta com dupla função. Além de integrar a mesa “Vozes Negras Femininas: Resistência e Ancestralidade”, com a também escritora Preta Letrada e mediação da jornalista Elô Araújo, ela abraçou a missão de ser a apresentadora oficial do evento.



Outras poetas pernambucanas também marcam presença no festival. Uma das primeiras a “viralizar” no Instagram com poesia, Clarice Freire divide a mesa com Agnes Souza, Edilene Silva e Edna Moura, no sábado.

Entre os convidados de fora do estado, há nomes premiados. O mineiro Lucas Piana, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2025, abre a programação do Literarte em “Literatura e Transformação Social”, que conta ainda com o pernambucano Lucas Barros e mediação de Thania Brito. Lucas terá seu romance “Sismógrafo” adaptado para o cinema pela produtora Filmes de Plástico.

Outro destaque é a paraense Monique Malcher. Em 2021, ela venceu o Prêmio Jabuti na categoria Contos por “Flor de Gume”. No ano passado, estreou no romance com “Degola”, que retrata a realidade de violências e poesia em uma ocupação de Manaus. Ao lado de Daniela Mesquita, ela participa da mesa “Literatura, Território e Identidade”, na sexta-feira.

Na programação musical, estão confirmados Ravel e Luizinho de Serra, Rai di Serra, Rock Oceânico, Sony Bass e Chico Balla. A Cepe Editora monta um estande com opções de livros e também atividades para as crianças. Elas assistiram às contações dos livros “S.O.S Bichos Brasil”, de Frederico Brito e Thais Evangelista, e “O caminho para as águas”, de Carla Dawidman e Faw Carvalho (ilustrações).

Amanhã, Fernando de Noronha contabiliza 40 anos da criação da Área de Proteção Ambiental (APA), marco que o festival também celebra. Entre outras ações, será realizada uma feirinha sustentável com instituições parceiras ligadas ao meio ambiente.

O Literarte é uma realização da Administração de Fernando de Noronha, por meio da Superintendência de Turismo, Cultura e Esportes, e em parceria com a Cepe Editora, Atalaia Noronha, Visite Fernando de Noronha Convention & Visitor Bureau e Azul Linhas Aéreas. Todas as atividades são gratuitas.

SERVIÇO:

2º Literarte - Festival Literário e Artístico de Fernando de Noronha

Quando: hoje e amanhã, a partir das 19h, e sábado e domingo, às 15h

Onde: Praça São Miguel - Vila dos Remédios, Fernando de Noronha

Acesso gratuito

Informações: @noronha_oficial



Veja também