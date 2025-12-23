Ter, 23 de Dezembro

RÉVEILLON NA ILHA

Artistas locais vão substituir MC Daniel na virada em Fernando de Noronha

Cancelamento do show do funkeiro foi confirmado pela produção da festa que terá, entre outros nomes, Priscila Senna e Xand Avião na programação

Priscila Senna, Matheus Fernandes e Xand Avião estão na programação do Réveillon na IlhaPriscila Senna, Matheus Fernandes e Xand Avião estão na programação do Réveillon na Ilha - Foto: Priscila Senna (Raul Bittencourt), Matheus Fernandes (Divulgação) e Xand Avião (Divulgação)

Após acusações feitas pela ex-namorada Lorena Maria, que também é mãe de seu filho, o cantor MC Daniel teve o show no Réveillon em Fernando de Noronha, cancelado.

Ele integrava a programação da festa na Ilha junto a nomes como os de Priscila Senna e Xand Avião, entre outros.

Para substituir o funkeiro, o evento vai contar com nomes locais, ainda não divulgados pela Administração do arquipélago, que em nota oficial afirmou "diante de repercussões recentes relacionadas a MC Daniel, e que vão de encontro aos princípios de responsabilidade social adotados pela Ilha, o show do artista foi cancelado".
 

Ainda em nota, foi ressaltada que a festa "é um evento que celebra a diversidade, a convivência harmoniosa e o espírito de renovação".

Gratuito
Marcada para acontecer em 31 de dezembro e nos dias 1º e 3 de janeiro, a festa em Noronha vai ter shows de Priscila Senna, Xand Avião, Silva, Matheus Fernandes e da Banda Eva, entre outros nomes,

O acesso aos shows, que acontecem no Porto de Santo Antônio, é gratuito. Mas há também opção de camarote, o Camarote Seu Antônio Mergulhão, com serviço de bebidas incluso durante os dias de festa.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira, 31 de dezembro
Silva
Deb Lima
San
Nego Noronha

Quinta-feira, 1º de janeiro
Priscila Senna 
Matheus Fernandes
Ju Medeiros
Nena Queiroga

Sábado, 3 
Xand Avião
Banda Eva
Jopin
Everton Freitas
Dayane Santos
 

SERVIÇO
Réveillon em Fernando de Noronha
Quando: dias 31 de dezembro e 1º e 3 de janeiro
Onde: Porto de Santo Antônio, Ilha de Fernando de Noronha
Informações: @noronha_oficial

