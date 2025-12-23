Artistas locais vão substituir MC Daniel na virada em Fernando de Noronha
Cancelamento do show do funkeiro foi confirmado pela produção da festa que terá, entre outros nomes, Priscila Senna e Xand Avião na programação
Após acusações feitas pela ex-namorada Lorena Maria, que também é mãe de seu filho, o cantor MC Daniel teve o show no Réveillon em Fernando de Noronha, cancelado.
Ele integrava a programação da festa na Ilha junto a nomes como os de Priscila Senna e Xand Avião, entre outros.
Para substituir o funkeiro, o evento vai contar com nomes locais, ainda não divulgados pela Administração do arquipélago, que em nota oficial afirmou "diante de repercussões recentes relacionadas a MC Daniel, e que vão de encontro aos princípios de responsabilidade social adotados pela Ilha, o show do artista foi cancelado".
Ainda em nota, foi ressaltada que a festa "é um evento que celebra a diversidade, a convivência harmoniosa e o espírito de renovação".
Gratuito
Marcada para acontecer em 31 de dezembro e nos dias 1º e 3 de janeiro, a festa em Noronha vai ter shows de Priscila Senna, Xand Avião, Silva, Matheus Fernandes e da Banda Eva, entre outros nomes,
O acesso aos shows, que acontecem no Porto de Santo Antônio, é gratuito. Mas há também opção de camarote, o Camarote Seu Antônio Mergulhão, com serviço de bebidas incluso durante os dias de festa.
PROGRAMAÇÃO
Quarta-feira, 31 de dezembro
Silva
Deb Lima
San
Nego Noronha
Quinta-feira, 1º de janeiro
Priscila Senna
Matheus Fernandes
Ju Medeiros
Nena Queiroga
Sábado, 3
Xand Avião
Banda Eva
Jopin
Everton Freitas
Dayane Santos
SERVIÇO
Réveillon em Fernando de Noronha
Quando: dias 31 de dezembro e 1º e 3 de janeiro
Onde: Porto de Santo Antônio, Ilha de Fernando de Noronha
Informações: @noronha_oficial