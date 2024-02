A- A+

FAMOSOS Fernando Fernandes sofre lesão e é internado para cirurgia no braço Apresentador de ''No limite'' descobriu o problema ao fazer check-up anual

Depois de sofrer uma lesão velejando de kite, o apresentador de "No limite", Fernando Fernandes, está hospitalizado para realizar uma cirurgia no braço. O ex-atleta e ex-BBB contou em seu perfil no Instagram que só descobriu a lesão ao fazer seu check up anual.

"E depois de uma longa e chata ressonância, recebi o laudo; 'ruptura do tendão do tríceps', na hora bateu aquele desespero pois já vi o tamanho do problema que viria pela frente, afinal meus braços têm um papel bem importante na minha vida", brincou ele.

Fernandes está internado para uma cirurgia que vai reconstruir o tendão rompido no braço direito.

Leia a mensagem de Fernando Fernandes:

