A- A+

BBB 26 Com humor e trilha de Fernando Mendes, tretas do BBB 26 ganham destaque na final desta terça (21) Tadeu Schimdt exibiu, com humor, as tretas do programa, no final desta terça (21)

Se tem uma coisa que vai marcar a atual edição do BBB, vai ser o rolê das tretas do programa - que anuncia nesta terça (21) o campeão ou campeã, com Ana Paula, Juliano Floss e Milena como finalistas.

E foi na segunda parte da final que elas, as tretas, foram novamente exibidas em formato que trouxe humor e trilha sonora, entre outras, de Fernando Mendes e os versos:









"Agora, Que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, Você só me ensinou a te querer ..."(Você Não Me Ensinou a Te Esquecer").

Entre as lembradas estão a de Sol Vega com Milena, reclamando com a mineira sobre acordar as pessoas do quarto em que estava.



Outra que ficarão marcadas na edição foi a de Ana Paula com a atriz Solange Couto e a de Samira com Jordana, que por pouco não chegaram às vias de fato.



Todas elas, a essa altura, arrancaram risos dos protagonistas.

De volta à pista e com os ex-participantes nela, foi com a música de João Gomes, "Pedaço de Pecado" que Alok, entregou a segunda parte do programa da final.

Veja também