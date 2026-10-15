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Literatura

Fernando Simões reflete sobre a felicidade em novo livro, com lançamento nesta quinta (15)

"De novo, de novo, de novo - O Pensamento da Felicidade" será lançado no Café Vicalli, em Boa Viagem, a partir das 17h

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Fernando Simões lança seu novo livro no Café Vicalli, em Boa Viagem, nesta quinta (15) Fernando Simões lança seu novo livro no Café Vicalli, em Boa Viagem, nesta quinta (15)  - Foto: Divulgação

O que acontece quando decidimos olhar diretamente para a engrenagem que move as nossas certezas, os nossos conflitos e a nossa busca incessante por aprovação? Esse é o questionamento do livro "De novo, de novo, de novo, - O Pensamento da Felicidade", do escritor Fernando Simões, com lançamento marcado para esta quinta-feia (15), a partir das 17h, no Café Vicalli, em Boa Viagem, com realização do Espaço Cultural Parabólica. 

O livro nos convida a uma viagem implacável pelo avesso da subjetividade humana, pondo à prova a ilusão de que o "Eu" é uma essência autônoma e imutável. Partindo de uma premissa provocadora  da pergunta "Você gosta de mim, ou gosta de gostar de mim?" , a obra postula que a nossa identidade e a própria felicidade ordinária são construídas sobre o vazio, impulsionadas por um "sistema binário dominante" (certo/errado, bem/mal, superior/inferior).

"É a mecânica implacável do gostar de gostar e do gostar de não gostar, onde o conflito, a polarização política, o moralismo e até as rivalidades cotidianas revelam-se como combustíveis para a extração de dopamina e dopagem do ego", detalha o texto de a divulgação do livro.

O livro testa essa tese de forma corajosa contra as estruturas mais complexas da civilização: das rivalidades esportivas e do consumo silencioso da dor animal ao espetáculo da punição e da justiça moralizada. "Em um dos momentos mais singulares da obra, a tese é posta à prova em um diálogo dialético com uma inteligência artificial — um confronto em que o sistema teórico absorve até mesmo a sua própria refutação, revelando que a ânsia por "ter razão" é a armadilha suprema do ego.

"Longe de propor um novo dogma, uma utopia salvadora ou um manual de autoajuda, O Pensamento da Felicidade" assume suas próprias aporias e conduz o leitor a um curto-circuito metacognitivo. Quando percebemos que a engrenagem roda no vazio — e que concordar, discordar ou ignorar gera sempre a mesma contabilidade oculta —, o jogo perde a seriedade", explica a divulgação do livro.

SERVIÇO:
Lançamento do livro "De novo, de novo, de novo - O Pensamento da Felicidade", de Fernando Simões
Quando: Quinta-feira, 15 de outubro, a partir das 17h.
Onde: Café Vicalli (Rua Maria Carolina, 574 - Boa Viagem, Recife.
Entrada franca

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