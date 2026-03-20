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SHOW Ferrugem e Péricles estreiam a turnê inédita ''As Vozes'' em Pernambuco, neste sábado (21) Os cantores detalharam o repertório do projeto e decidiram quem era o mais romântico durante entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

Ferrugem e Péricles, aclamados por grandes sucessos, bilhão de visualizações nas plataformas de vídeos, milhões de ouvintes mensais em serviços de streaming e milhões de discos vendidos (Péricles), estreiam a turnê inédita ''As Vozes'' aqui, em Pernambuco.

O pontapé inicial da série de shows, que celebra esse encontro entre duas gerações do samba, acontece ''onde a gente sabe que é super bem-vindo, que as pessoas amam a gente e a gente também ama as pessoas desse lugar'', diz Ferrugem em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

A expectativa para este sábado (21) é de casa cheia no Classic Hall, em Olinda, quando Ferrugem e Péricles subirem ao palco às 21h para responder o mote da turnê: "o que acontece quando duas das maiores vozes da música brasileiras se encontram?". A proposta do show é revisitar os clássicos e sucessos que dois dos maiores nomes do pagode brasileiro colecionaram ao longo das carreiras.

A apresentação também conta com canções inéditas preparadas para esse momento, além do lançamento recente, como a faixa "Foguete", primeira amostra da turnê. No show, Péricles e Ferrugem escolheram o repertório a partir de uma combinação de músicas dos dois artistas.



Confira o clipe de "Foguete":

Para os fãs, será difícil segurar a emoção com os hinos de amor de ambos os sambistas. O público deve sentir uma "fisgada no coração" durante trechos como ''olha o que a saudade faz comigo'' e ''só sei que eu senti amor''.

Em relação ao repertório da turnê, Ferrugem expõe que tem sido mais difícil para ele selecionar as canções comparado a Péricles porque a discografia do cantor paulista é cheia de música boa. ''A verdade é que se eu cantar cinco horas de 'Pericão', eu não estou satisfeito. Então, a gente escolheu o 'filé do filé''', expressa o cantor carioca.

''Serão horas de grandes sucessos, a gente vai se emocionar muito e quero convidar todo o estado de Pernambuco que sempre nos abraçou a estar com a gente neste final de semana porque promete ser emocionante a princípio'', completa Péricles.

Segundo Péricles, havia tido muitos 'flertes' com o projeto antes dele sair do papel e virar essa grande realidade, mas foi graças a contribuição das esposas dos dois artistas que a turnê ''As Vozes'' aconteceu. ''Se não tiver quem mete a mão mesmo e faça acontecer, que são elas, a gente estaria, de repente, numa ligação só eu e você falando: 'pô, cara, e aí, quando é que a gente vai gravar? Quando vamos fazer a turnê?''', brinca Ferrugem.

Os ingressos para a turnê "As Vozes" custam a partir de R$130 no site Ticket 360.

SERVIÇO

Estreia da turnê "As Vozes", com Ferrugem e Péricles

Quando: 21 de março, às 21h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 130 através do site Ticket 360

Mais informações: @asvozes

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