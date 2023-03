Ferrugem, Pixote e Xande de Pilares fazem show em novo festival, em Paulista

A- A+

A Região Metropolitana do Recife ganhará um novo festival de samba: o ‘Samba Paulista’. Marcado para o dia 2 de abril, o evento acontecerá na Arena North Way, montada no estacionamento do Shopping Paulista North Way.

Para a estreia, o evento receberá no line up nomes de peso do ritmo musical: Ferrugem, Xande de Pilares, Pixote e o grupo Turma do Pagode completam a programação do evento, prometendo reunir os apaixonados por samba em um domingo de muita festa e músicas consagradas.

Ingressos

À venda nas lojas Esposende (Shoppings RioMar, Recife e Tacaruna), no Ingresso Prime do Shopping Paulista North Way e online no site da Bilheteria Digital, os ingressos custam R$ 65 (frontstage) e R$ 180 (Open bar).

