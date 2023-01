"Fervo", nova comédia nacional, já está em cartaz nos cinemas

“FERVO”, nova comédia nacional, já está em exibição em todo o Brasil e é estrelado por Felipe Abib, Georgiana Góes, Rita von Hunty, Gabriel Godoy, Renata Gaspar, Paulo Vieira, entre outros grandes nomes.

No filme, após comprar uma casa abandonada, o casal de arquitetos Leo (Felipe Abib) e Marina (Georgiana Góes) descobre que o local havia sido uma boate LGBTQIA+ chamada Fervo e passa a sentir a presença de três fantasmas (Rita Von Hunty, Gabriel Godoy e Renata Gaspar), que continuam lá por não terem conseguido cumprir suas missões na terra.

A fim de resolver essa situação peculiar, o casal resolve chamar um sensitivo famoso da internet (Paulo Vieira) para desvendar o mistério dos fantasmas e tentar ajudá-los a resolver suas dívidas com a morte (Joanna Fomm) para, assim, poderem partir e deixar em paz os novos moradores.

Dirigido por Felipe Joffily, com um elenco de apoio de peso (Dudu Azevedo, Julia Lemmertz, Bukassa Kabelenge, Tonico Pereira, Rosi Campos e Suely Franco) e participação especial de Marcelo Adnet e Welder Rodrigues, “FERVO” vai emocionar e divertir os fãs de comédia com essa história de outro mundo.

Confira o trailer: