A temporada de sol, praia e música está a todo vapor pelas bandas do Litoral pernambucano, com line up para todos os gostos e estilos, inclusive para quem curte manifestações da Cultura Popular, artesanato e gastronomia.



Pelo menos é o que vai rolar na programação do Fest Verão Goiana 2023, nas praias de Ponta de Pedras e Carne de Vaca, Litoral Norte, com nomes como os de João Gomes, Gatinha Manhosa, Raí Saia Rodada e Araketu, entre outros.





O festival, realizado pela prefeitura do município, começa nesta sexta-feira (6) e segue amanhã, em palco montado na praia de Carne de Vaca, no Coqueiral, com acesso gratuito. Quem abre a programação logo mais é o cantor Dilsinho. Além dele, o Cavalo Marinho do Mestre Batista e o Reisado Imperial também são atrações.

Já no sábado o Cortejo da Cultura Popular com bois, maracatu, caboclinhos e orquestra de frevo, movimentam o local.

E no final de semana sexta (13) e sábado (14) em Ponta de Pedras, o Fest Verão Goiana segue com palcos na Enseada das Malvinas e no polo cultural no Calçadão da Orla. Por lá passam João Gomes e Banda Xote, Escola de Samba e cortejo da Cultura Popular.

O Festival segue no fim de semana da sexta (20) e do sábado (21) com as derradeiras atrações, também em Ponta de Pedras. Mari Fernandes, Raí Saia Rodada e Ciranda do Mestre Rosildo são atrações, entre outras.

Confira programação completa do Fest Verão Goiana 2023:

PRAIA DE CARNE DE VACA

Dilsinho, cantor

Sexta-feira (6), em Coqueiral

17h - Cavalo Marinho do Mestre Batista

18h - Reisado Imperial

19h - Banda Curica

21h30 - Banda Soluê

23h30 - Dilsinho



Sábado (7), em Coqueiral:

16h - Cortejo da Cultura Popular com: Bois, Burrinhas, Maracatu, Caboclinho, Morto carregando o Vivo, Bonecos Gigante, Orquestra de Frevo

20h – Cezar Paredão

21h30 - Gatinha Manhosa

23h30 - Tatau ex. Araketu



PRAIA DE PONTA DE PEDRAS

Sexta-feira (13), no Calçadão da Orla

19h - Recital Poético do Clube de Leitura e Artes de Goiana.

20h - Coco de Pareia

21h - Érika e Seu Acordeon

22h30 - J. Jr. Manchão

Em Enseada das Malvinas:

21h30 - Banda Arrecifes

23h30 - Taty Girl



Sábado (14), no Calçadão da Orla:

16h - Cortejo da Cultura Popular com Bois, Burrinhas, Maracatu, Caboclinhos, Morto Carregando o Vivo, Urso, Orquestra de Frevo, Bateria de Escola de Samba.

18h - Val do Banjo

20h - Coco da Yá

21h - Rosângela Amorim e Banda

22h30 - Banda Caçuá de Mangai

Em Enseada das Malvinas:

João Gomes, cantor

20h - Forró Vumbora

21h30 - Banda Xote 10

23h30 - João Gomes

Sexta-feira (20), no Calçadão:

19h - Recital Poético com o Grupo Literário Terça com Poesia de Goiana.

20h - Elias Batista

21h - Ciranda do Mestre Rosildo

22h - Toinho Ferreira e Baile Show

Em Enseada das Malvinas:

Mari Fernandez, cantora

21h30 - Chico Vaqueiro e Forró da Komanda

23h30 - Mari Fernandes

Sábado (21), no Calçadão:

16h - Cortejo da Cultura Popular com Bois, Burrinhas, Maracatu, Caboclinhos, Morto Carregando o Vivo, Urso, Orquestra de Frevo, Bateira da Escola de Samba

18h - Paulo Neto e Convidados

20h30 - Luana Tavares

22h - Weasney Moral

Em Enseada das Malvinas:

Raí Saia Rodada

21h30 - Emanuel Pontual e Banda

23h30 - Raí Saia Rodada

