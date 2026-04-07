Gloria Groove comanda festa desta quarta-feira (8) na casa do BBB26

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Para 'dar um tempo' nos ânimos (sempre) acirrados da casa e amenizar a tensão de reta final que acomete os participantes, vai rolar festa na casa do Big Brother Brasil nesta quarta (8) e ficará a cargo de Gloria Groove comandar o palco do reality.



Com "Nosso Primeiro Beijo", "Bonekinha" e "Radar", entre outros hits, Groove faz um passeio pelos 10 anos de trajetória, com apresentação na casa que, aliás, teve a cantora como um dos assuntos recentes.



"Fiquei tão feliz de ter sido um dos assuntos da semana entre eles! Foram momentos em que vimos eles não só compartilhando a admiração pela minha arte, mas também educando uns aos outros sobre as diferenças entre identidades de gênero e expressões artísticas", comenta a cantora.









Ela complementa a fala declarando-se para o programa: "Amo que a cada temporada os próprios participantes acabam pedindo pelo meu show. Não vejo a hora de chegar na festa e confirmar essa teoria (risos)”.

Pelo mundo

Além dos hits já conhecidos e das performances abraçadas pelo público, Gloria Groove leva também para o BBB26 a temática "Viagens Pelo Mundo".



Com destino como Caribe, Chile e Paris, entre outros locais, a festa terá um cruzeiro com a proa do navio e suas escotilhas, e pista de dança simbolizando uma mala aberta.

Já no bar, a inspiração nos cafés parisienses prometem empolgar brothers e sisters e o público do lado de fora da casa, que deve acompanhar mais uma festa do reality.

No cardárpio da noite, entre outros menus, tostadas de salmão com abacate e empanadas assadas simbolizam a gastronomia chilena, assim como ceviche e saladas agridoces remetem aos sabores do Caribe.

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