Agito na cidade Festa carioca do selo "Esbórnia" acontece no Recife em maio A label já é conhecida e amada pelos pernambucanos

A festa carioca Esbórnia, label já conhecido e amado pelos pernambucanos, produzido pela DeLux, volta ao Recife no dia 12 de maio, sob o comando dos DJs residentes da Esbórnia Music Stage, com 12 horas de full Open Bar. O evento acontece no Parador, no bairro do Recife, a partir das 21h.

O agito conta com uma super estrutura e um repertório eclético, que vai do funk ao trap norte-americano, os DJs Greg, Renat, Saraiva, Kelner, Rama, Beavis e Vagalume prometem ferver a pista de dança, com bastante música eletrônica, funk, pop, hip-hop, house music e muito mais.

Com serviço full open bar de cerveja, refrigerante, água, vodka, gin e energético, os ingressos estão disponíveis no site e aplicativo do Ingresse por R$ 270,00.



Serviço

Festa Esbórnia

Quando: 12 de maio, a partir das 21h

Onde: Parador, Av. Alfredo Lisboa, 05 - Recife/PE

Quanto: R$ 270,00 (disponível no site e app Ingresse)

